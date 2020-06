Uarini: Irmãos são presos após tentarem atropelar desafetos

Os irmãos M.C.R. e I.C.R. foram presos por policiais militares, no final de semana, após serem denunciados, por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante em Uarini/Am

Segundo populares, a dupla após entrarem em vias de fato com a família de uma pessoa, se apossado de um carro modelo Pick Up S10 e avançaram contra seus desafetos, que estavam em frente a sua própria residência.

Na tentativa de homicídio, o condutor do veículo atingiu uma parede destruindo parcialmente a frente da casa das supostas vítimas e após o delito, os irmãos fugiram no automóvel em direção à estrada Uarini-Copacá.

Policiais Militares e Guardas Municipais se descolocaram em diligência e encontraram o veículo em alta velocidade já saindo da cidade e o acompanharam pela estrada Uarini/Copacá. Os dois infratores quase colidiram com dois veículos que vinham no sentido contrário. Para cessar a ação do condutor foi necessário que os policiais efetuassem um disparo de arma de fogo no pneu traseiro do carro, para que parassem de levar riscos aos transeuntes e demais veículos que transitavam na estrada.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante delito aos irmãos que ainda estavam com visíveis sintomas de embriagues alcoólica. A dupla foi conduzida a delegacia local.

Foto: Divulgação/PM