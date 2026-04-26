VÍDEO: adolescente de 14 anos é morta a facadas em Tefé; quatro suspeitos são detidos

Uma adolescente de 14 anos, identificada como Ana Beatriz Paulino Vastro, foi morta a facadas durante uma briga de rua na madrugada deste domingo (26), em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). Quatro suspeitos foram detidos por envolvimento no crime, sendo dois adultos e dois adolescentes.

Segundo informações preliminares, Ana Beatriz e outra jovem haviam saído de uma festa quando começaram a discutir e entraram em luta corporal em via pública.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as duas trocam agressões no meio da rua, enquanto várias pessoas acompanham a confusão. Em outro registro, uma das envolvidas aparece desferindo golpes de faca nas costas da vítima. Mesmo ferida, a adolescente ainda tenta caminhar, mas cai logo depois e morre no local.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a equipe foi acionada após a adolescente dar entrada no hospital em estado grave, por volta das 5h. No local, os policiais encontraram uma testemunha que havia socorrido a vítima e indicou o endereço da família.

Os agentes foram até a residência, comunicaram o pai da adolescente, que seguiu ao hospital e fez o reconhecimento de Ana Beatriz.

Ainda segundo a PM, duas suspeitas identificadas como Edvania da Silva Zagoly, de 27 anos, e Grazielle Santos de Souza, de 18 anos, foram detidas no hospital. Outros dois adolescentes também foram apreendidos. Todos foram encaminhados à delegacia e ao Conselho Tutelar.

A Polícia Civil do Amazonas informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé. Mais detalhes não foram divulgados para não comprometer as investigações.