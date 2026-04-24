Omar Aziz participa de entrega de novos terminais pesqueiros em Itacoatiara ao lado de Eduardo Braga, prefeito Mário Abrahim e lideranças

O senador Omar Aziz esteve na sexta-feira (24) no município de Itacoatiara, em uma agenda ao lado do senador Eduardo Braga e do prefeito Mário Abrahim, entre outras lideranças políticas. A programação percorreu comunidades e bairros estratégicos, com visitas técnicas, inaugurações e reuniões com lideranças locais.

A agenda teve início na comunidade Vila do Engenho, onde Omar foi ver de perto às obras de pavimentação da região. Em seguida, a comitiva seguiu para o distrito de Novo Remanso, sendo recebida por moradores e representantes comunitários.

No local, um dos principais destaques foi a inauguração do Terminal Pesqueiro de Novo Remanso, estrutura considerada importante para o fortalecimento da economia local, especialmente para trabalhadores ligados à pesca e ao escoamento da produção regional.



Ainda pela manhã, Omar e Eduardo seguiram para a sede de Itacoatiara, no bairro Jauari, onde participaram da inauguração de mais um Terminal Pesqueiro, ampliando a infraestrutura voltada ao setor produtivo do município.