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Omar Aziz participa de entrega de novos terminais pesqueiros em Itacoatiara ao lado de Eduardo Braga, prefeito Mário Abrahim e lideranças

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Fotos: Tadeu Rocha

O senador Omar Aziz esteve na sexta-feira (24) no município de Itacoatiara, em uma agenda ao lado do senador Eduardo Braga e do prefeito Mário Abrahim, entre outras lideranças políticas. A programação percorreu comunidades e bairros estratégicos, com visitas técnicas, inaugurações e reuniões com lideranças locais.

A agenda teve início na comunidade Vila do Engenho, onde Omar foi ver de perto às obras de pavimentação da região. Em seguida, a comitiva seguiu para o distrito de Novo Remanso, sendo recebida por moradores e representantes comunitários.

No local, um dos principais destaques foi a inauguração do Terminal Pesqueiro de Novo Remanso, estrutura considerada importante para o fortalecimento da economia local, especialmente para trabalhadores ligados à pesca e ao escoamento da produção regional.


Ainda pela manhã, Omar e Eduardo seguiram para a sede de Itacoatiara, no bairro Jauari, onde participaram da inauguração de mais um Terminal Pesqueiro, ampliando a infraestrutura voltada ao setor produtivo do município.

A gente fica muito feliz quando a gente consegue empregar uma pessoa, duas, três, isso é o que faz a gente continuar trabalhando. Porque não tem nada mais humano do que a pessoa ter o seu próprio dinheiro e não depender de ninguém”, destacou Omar.

“Omar, nós estamos juntos. A partir do ano que vem, nós vamos ter governo para a gente poder trabalhar e fazer muito mais pelo povo aqui do Novo Remanso, do Engenho e de toda essa região”, ressaltou Eduardo Braga.

“Eu fico feliz pelo Omar estar sempre nos ajudando, contribuindo para que as coisas aconteçam dentro da Itacoatiara”, finalizou o prefeito Mário Abrahim.

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