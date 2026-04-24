VÍDEO: discussão por café termina em facada dentro de obra em Iranduba

O que começou como uma discussão rotineira durante o café da manhã terminou em violência dentro de um canteiro de obras no bairro Mutirão, em Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus.

Um trabalhador de 40 anos foi esfaqueado por um colega de equipe, de 33 anos, após um desentendimento ocorrido no refeitório da obra. Segundo informações da polícia, a briga teria sido motivada por questões relacionadas ao desempenho no trabalho.

Testemunhas relataram que, no auge da discussão, a vítima teria jogado café no rosto do suspeito, que reagiu de forma violenta. O homem, que exercia função de liderança na equipe de pedreiros, pegou uma faca de mesa e atingiu o colega na região do abdômen.

Outros trabalhadores prestaram socorro imediato à vítima ainda no local. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi encaminhada ao Hospital Hilda Freire, onde permanece internada.

Após o ataque, o agressor foi contido por seguranças na entrada do condomínio até a chegada da polícia. A faca utilizada foi apreendida e deve passar por perícia.

Em depoimento, o suspeito confessou o crime e afirmou estar arrependido. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e permanece à disposição da Justiça, devendo passar por audiência de custódia.

O caso chama atenção para episódios de violência em ambientes de trabalho, onde conflitos cotidianos acabam escalando para situações extremas.