Omar Aziz anuncia Alessandra Campelo como vice na chapa para governo do estado

A deputada estadual Alessandra Campelo oficializou sua filiação ao PSD, na manhã desta sexta (3), e será pré-candidata a vice-governadora do Amazonas ao lado de Omar Aziz. A adesão de Alessandra fortalece a atuação do partido em pautas sociais, especialmente na defesa das mulheres e das populações mais vulneráveis. Com a entrada de Alessandra, chega a quatro o número de deputados que reforçaram o grupo de Omar Aziz na Assembleia Legislativa.

“O PSD recebe com muito orgulho a deputada Alessandra Campelo, parlamentar combativa e com pautas muito importantes para as mulheres do Amazonas. Desde muito cedo ela se destaca na luta pelas mulheres e pelas pautas sociais do nosso estado. Tenho certeza de que vai ajudar muito o partido nas eleições deste ano”, afirmou Omar.

“Eu tenho muito orgulho da escolha que fiz, porque essa não é uma aliança de conveniência…É a união entre experiência e vontade de fazer. De um lado, a experiência de quem já governou, que conhece o estado e já entregou resultados. Do outro, a minha trajetória de trabalho, criando políticas públicas que mudaram vidas de verdade”, disse Alessandra.

“Mas eu trago também algo que não se aprende em gabinete… Eu trago a vivência. A vivência de quem escuta mulheres que sofrem violência. De quem olha nos olhos de mães que sustentam sozinhas suas famílias. De quem sente, todos os dias, a realidade de quem mais precisa. E eu acredito em uma política que une razão e sensibilidade”, completou a agora pré-candidata à vice-governadora do Amazonas.

Natural de Manaus, Alessandra Campelo é jornalista formada pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), pós-graduada em Planejamento Governamental e Orçamento Público pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e policial civil concursada. Está em seu terceiro mandato como deputada estadual, com uma trajetória marcada pela atuação firme no parlamento e pela defesa de políticas públicas com impacto direto na vida da população.

Eleita pela primeira vez em 2014 com 25.361 votos — sendo a única mulher eleita naquele pleito — foi reeleita em 2018 e, em 2022, consolidou sua liderança ao conquistar 48.533 votos, tornando-se a quarta mais votada do Amazonas. Atualmente, lidera a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado.

Na área administrativa, Alessandra teve papel de destaque como secretária de Estado da Assistência Social entre 2021 e 2022, período em que atuou diretamente no enfrentamento dos impactos da pandemia, ampliou programas de auxílio emergencial e fortaleceu iniciativas como o Prato Cheio, o Crédito Rosa e o Programa Dignidade Menstrual, que garantiu acesso a itens básicos de higiene para estudantes da rede pública.

A parlamentar também acumulou experiência em outras áreas do governo, como na Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, durante a gestão de Omar Aziz, quando contribuiu para políticas de inclusão por meio do esporte, e como secretária executiva de Produção Rural, com atuação voltada ao fortalecimento do setor primário e apoio aos pequenos produtores.

*Com informações da assessoria