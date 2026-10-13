Omar Aziz e Maria do Carmo protagonizam debate acalorado na disputa pelo Governo do Amazonas

O debate entre Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL), candidatos ao Governo do Amazonas, foi marcado por troca de críticas sobre experiência administrativa e resultados de gestões anteriores.

O encontro, promovido pela TV Norte Amazonas nesta terça-feira (13), colocou em lados opostos dois argumentos: o de que governar exige experiência no Executivo e o de que a experiência acumulada por políticos não melhorou a vida da população.

Entenda o que aconteceu

Aziz, que é senador, afirmou que eleger alguém sem experiência no Executivo poderia prolongar os problemas do estado. A fala foi dirigida à adversária, que disputa pela primeira vez o governo estadual.

“Agora colocar uma pessoa sem experiência, sentar naquela cadeira é continuar o desastre que está acontecendo”, declarou.

O candidato também disse que a administração do estado depende da capacidade de gestão, e não de quem ocupa a Presidência da República. “Não depende quem está lá no Palácio do Planalto, depende quem está aqui” afirmou, acrescentando que o que importa é ter ou não competência para administrar o Amazonas.

A resposta de Maria do Carmo

A candidata do PL contestou a ideia de que a trajetória política do adversário seja garantia de boa gestão.

“Todo conhecimento que o candidato tem não serviu para melhorar a vida do nosso povo”, afirmou.

Maria do Carmo também disse que os problemas do Amazonas vêm de um processo de degradação acumulado ao longo de 36 anos e que, por isso, não podem ser atribuídos apenas a um governante.

Monotrilho e gestão anterior

A passagem de Aziz pelo governo estadual, entre 2010 e 2014, foi alvo de críticas. Maria do Carmo citou apontamentos de órgãos de controle e reportagens sobre problemas orçamentários e obras inacabadas, mencionando o projeto do monotrilho de Manaus.

As menções feitas no debate não representam, por si só, conclusão sobre eventual responsabilidade. Cada caso deve ser analisado com base nos documentos e registros específicos.

O que Aziz diz ter feito no governo

Aziz defendeu sua gestão e citou medidas e investimentos que, segundo ele, marcaram sua passagem pelo governo. Entre os exemplos estão a prorrogação da Zona Franca de Manaus até 2073, a criação de 25 escolas de tempo integral, a entrega de habitações populares e investimentos em segurança pública.

Entenda o contexto

A experiência administrativa se firmou como uma das principais linhas de confronto na disputa pelo governo do Amazonas. Aziz associa sua passagem pelo Executivo à capacidade de conduzir o estado. Maria do Carmo sustenta que a experiência de políticos tradicionais não se traduziu em melhorias suficientes para os amazonenses.

O debate da TV Norte integra a programação do NC Eleições 2026, iniciativa do Grupo Norte de Comunicação para acompanhar a disputa estadual. O segundo turno acontece em 25 de outubro, quando os eleitores do Amazonas escolhem o próximo governador.

Com informações NC News