Governo Federal envia 11 aeronaves para reforçar combate a incêndios no AM

Quatro municípios do Amazonas estão entre os 20 com maior número de focos de queimadas no Brasil nos primeiros dez dias de outubro, conforme dados do sistema BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Lábrea lidera entre as cidades amazonenses

Lábrea é o município amazonense mais bem colocado, com 214 focos, o que a deixa em quarto lugar no ranking nacional. Boca do Acre aparece na oitava posição, com 174 registros, seguida por Autazes, em décimo lugar, com 151. Itacoatiara completa a lista, com 75 focos de calor.

Alta de 271% no estado

Segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), o Amazonas contabilizou 1.380 focos no período. O número representa alta de 271% em comparação aos 372 registrados nos mesmos dias de 2025.

As ocorrências se concentraram principalmente em áreas públicas, com 1.186 registros. Também houve focos em assentamentos federais, terras indígenas e unidades de conservação.