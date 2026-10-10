Omar reúne apoio dos 62 prefeitos do Amazonas e defende união para governar o Estado

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), reuniu nesta sexta-feira (9), em Manaus, o apoio dos prefeitos dos 62 municípios do Estado para o segundo turno das eleições. O encontro, realizado no auditório da Universidade Nilton Lins, consolidou uma aliança que reúne gestores de diferentes partidos e regiões do Amazonas em torno da candidatura.

No primeiro turno, Omar contou com o apoio de 55 prefeitos. Após a votação de domingo (4), os demais gestores anunciaram adesão, fazendo com que o candidato chegasse à reta final da eleição com o apoio da totalidade dos prefeitos amazonenses.

O encontro também contou com deputados estaduais e federais, vereadores e lideranças políticas. Ao lado da candidata a vice-governadora Alessandra Campelo (PSD) e do senador reeleito Eduardo Braga (MDB), Omar afirmou que pretende transformar a aliança eleitoral em parceria entre o Governo do Estado e os municípios a partir de 2027.

“Chegamos até aqui em uma aliança que quer o Amazonas forte de novo, com tranquilidade para fazer as mudanças, com a segurança e a experiência que adquiri ao longo dos anos. Quero fortalecer as alianças com cada prefeito de cada município”, afirmou.

Segundo Omar, a participação dos prefeitos será fundamental para construir políticas públicas adequadas às diferentes realidades do Estado e ampliar a capacidade dos municípios de executar projetos e buscar recursos.

Hospitais no interior e atendimento aos idosos

Durante o encontro, Omar apresentou propostas para a saúde, entre elas a construção de sete hospitais regionais, três maternidades, um hospital geral e uma unidade especializada no atendimento à população idosa.

O objetivo é descentralizar os serviços, reduzir a necessidade de deslocamentos para Manaus e desafogar a rede de atendimento da capital.

“Envelhecer todos nós queremos, mas envelhecer com qualidade são poucos que conseguem. É obrigação do meu governo cuidar dessa pessoa que quer envelhecer com qualidade”, declarou.

O candidato também destacou a proposta de criar oportunidades para os jovens ingressarem no mercado de trabalho. O programa prevê que o Estado custeie até seis meses de experiência profissional para jovens que ainda não conseguem uma vaga por falta de experiência.

O prefeito de Manaus, Renato Júnior (Avante), destacou a união entre representantes da capital e do interior. “Hoje, a política do Amazonas se une para que o Amazonas possa se desenvolver e se tornar uma terra próspera e melhor”, afirmou.

A candidata a vice-governadora, Alessandra Campelo, também destacou a importância da parceria com os municípios. “Agradecemos a presença e o apoio das lideranças para a execução das metas com trabalho conjunto, planejamento e compromisso com a população. Vamos juntos fazer o Amazonas forte de novo”, afirmou.

Brigadas contra queimadas no interior

Omar também apresentou a criação de brigadas municipais de combate às queimadas e aos incêndios florestais. A proposta prevê treinamento, equipamentos e financiamento do Governo do Estado em parceria com as prefeituras.

“Vamos fortalecer a prevenção e a resposta aos incêndios, que afetam comunidades, o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Eu coloquei no Governo do Estado do Amazonas, em 2023, R$ 15 milhões para comprar um avião de combate a incêndio. O dinheiro está aí e até hoje eles não compraram esse avião”, criticou.

Segundo Omar, o Estado deverá assumir o financiamento das brigadas para que os municípios, especialmente os menores, não tenham que arcar sozinhos com a estrutura necessária.

“Nós vamos, em parceria com as prefeitas e os prefeitos, criar brigadas no interior do Amazonas, e quem vai bancar é o Estado. Porque não tem preço o combate às queimadas”, declarou.