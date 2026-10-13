PoderData: Omar Aziz tem 56% dos votos válidos e abre 12 pontos de vantagem sobre adversária

Nova pesquisa do PoderData aponta que Omar Aziz (PSD) tem 12 pontos percentuais de vantagem sobre a professora Maria do Carmo (PL) nos votos válidos para o segundo turno da disputa pelo Governo do Amazonas. Divulgado nesta segunda-feira (12), o levantamento mostra Omar com 56% das intenções de voto, contra 44% da adversária.

Os dados foram coletados entre os dias 8 e 11 de outubro, em uma pesquisa telefônica que ouviu 1.200 eleitores com 16 anos ou mais, distribuídos por 62 municípios amazonenses.

No cenário geral, que inclui votos brancos, nulos e indecisos, Omar registra 52%, enquanto Maria do Carmo aparece com 42%, uma diferença de 10 pontos percentuais. Outros 4% dos entrevistados declararam intenção de votar em branco ou nulo, e 2% não souberam responder.

O levantamento também perguntou aos eleitores se a decisão de voto para o segundo turno é definitiva. Entre os entrevistados que indicaram preferência por um dos dois candidatos, 89% disseram que a escolha já está definida, 9% afirmaram que ainda podem mudar de opinião e 2% não souberam responder.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, a pedido da RealTimeAM Portal de Notícias Ltda., via entrevistas telefônicas com seleção aleatória. O levantamento tem margem de erro estimada em 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%.

O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números BR-07193/2026 e AM-08245/2026.