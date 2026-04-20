Omar Aziz entrega obras estruturantes e demonstra força no interior do Amazonas

O senador Omar Aziz participou da entrega de obras importantes nesta sexta-feira (17), numa ampla agenda no interior do Amazonas ao lado do senador Eduardo Braga, dos deputados federais Sidney Leite e Saullo Vianna, do deputado estadual Wilker Barreto e do pré-candidato a deputado federal Jesus Alves. A programação percorreu os municípios de Tefé, Maraã e Uarini, reforçando o diálogo com a população e demonstrando a força de mobilização do grupo político Amazonas Forte de Novo.

Em Maraã, Omar participou de reunião com moradores no centro da cidade e esteve presente em uma série de inaugurações de vias urbanas em bairros como Açaizal, Benedito Ramos e Ricardo Avelino, ações frutos de emendas da bancada que refletem investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana. ￼

No período da tarde, a comitiva seguiu para Uarini, onde foi recebida com grande apoio da população nas ruas. No município, Omar participou de reunião com a população em ginásio local, visitou áreas urbanas e manteve encontros com gestores municipais e lideranças comunitárias. ￼

Encerrando a agenda, o grupo foi para Tefé, onde participou da inauguração da primeira etapa da orla da cidade — uma obra de impacto direto na qualidade de vida da população e no potencial turístico do município.

“Os prédios são importantes. Mas a maior obra que se pode fazer é pelo ser humano. Por isso sempre trabalho por obras que realmente mudem a vida das pessoas”, afirmou Omar.

Fotos: Tadeu Rocha