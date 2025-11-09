Saullo Vianna anuncia aplicação de R$ 5 milhões do seu mandato na infraestrutura de Beruri

Recebidos por uma multidão no Porto de Beruri, o depurado federal Saullo Viana (União-AM) e os senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Eduardo Braga (MDB-AM) foram ao município, neste sábado, conferir obras da administração municipal.

“Estamos investindo, aqui em Beruri, R$ 5 milhões em emendas que estão sendo aplicadas na pavimentação dos ramais, o que agiliza o escoamento da produção das comunidades e ajuda no abastecimento da cidade e no transporte escolar”, disse Vianna.

Saullo Vianna também renovou seu compromisso de seguir apoiando Beruri com mais recursos de seu mandato de deputado federal em 2026, com destaque para investimentos na saúde do município. “Beruri deve contar sempre com a mão amiga do meu mandato”, acrescentou.

Após o desembarque no Porto de Beruri, Saullo, o prefeito Emerson Mello e demais autoridades seguiram para uma visita às obras da Rampa em Concreto, que fica paralela ao Porto. A comitiva também esteve nas frentes de trabalho da reforma e ampliação das UBSs Belarmino de Amorim e São Pedro.

Em uma grande reunião na Quadra do Getúlio Vargas, foram apresentadas ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade social. No ato, organizado pelo prefeito Emerson Mello, cuja gestão é considerada positiva pelos parlamentares do Amazonas, Saullo, Omar e Braga conversaram com lideranças e com a população sobre as prioridades de Beruri para 2026.

*Com informações da assessoria