Tadeu de Souza defende educação profissional alinhada à realidade dos 62 municípios

O vice-governador Tadeu de Souza defendeu o fortalecimento da educação profissional alinhada à realidade dos 62 municípios do Amazonas. A declaração foi feita nesta quarta-feira (25/03), durante a abertura do 21º Encontro de Gestores em Educação Profissional, realizado na sede do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital.

O evento reúne gestores de todas as cidades amazonenses e busca aprimorar a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), além de promover a troca de experiências entre profissionais da área.

Formação alinhada à realidade local

Durante a abertura, Tadeu destacou que a qualidade do ensino passa pela adaptação às necessidades específicas da população da capital e do interior.

“Hoje vemos os profissionais do Cetam muito bem formados. Temos uma estrutura acadêmica alinhada com a realidade da região amazônica. Esse processo pedagógico permite impactar diretamente a vida das pessoas”, afirmou.

O encontro também fortalece o planejamento estratégico da educação profissional, respeitando as particularidades de cada município.

Evento reúne gestores de todo o Amazonas

Com o tema “Liderança, Trabalho e Inovação na EPT”, o encontro reúne cerca de 150 profissionais ao longo de três dias de programação, que segue até sexta-feira (27/03).

A agenda inclui palestras, mesas-redondas e oficinas com especialistas. Entre os temas debatidos estão gestão de resultados, tomada de decisões e os desafios futuros da educação profissional.

Resultados positivos no mercado de trabalho

O diretor-presidente do Cetam, Fábio Albuquerque, destacou que o alinhamento entre formação técnica e mercado de trabalho tem gerado resultados concretos.

“Estamos mais próximos da realidade dos alunos. Com apoio do Governo do Amazonas, temos conseguido ampliar a efetividade tanto no interior quanto na capital”, afirmou.

Impacto direto nos municípios

A gestora do Cetam em Itapiranga, Júlia Maria Monteiro, ressaltou que a capacitação tem transformado a realidade local, especialmente no setor de gás natural.

“Temos alunos formados pelo Cetam atuando diretamente nas empresas da região. Isso mostra o impacto real da qualificação profissional”, disse.

Ampliação de vagas e novas oportunidades

O Governo do Amazonas projeta ultrapassar 200 mil vagas em cursos gratuitos até o fim de 2026. Somente no primeiro ciclo deste ano, já foram ofertadas 17 mil vagas.

Além disso, foi lançado o edital com 20,9 mil vagas para cursos na modalidade a distância.

Desde 2019, o Cetam já disponibilizou mais de 1,2 milhão de vagas em cursos de qualificação profissional. A instituição atua em parceria com órgãos estaduais, universidades e prefeituras, ampliando o acesso à educação em todo o estado.

Fonte: Em tempo