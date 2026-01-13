Edílson “Capetinha” entra no BBB; veja trajetória do ex-jogador de Palmeiras, Corinthians e Flamengo

No Rio de Janeiro, o Capetinha teve maior destaque no Flamengo. Com a camisa rubro-negra, ele conquistou o título do Campeonato Carioca de 2001, com direito a dois gols na decisão contra o Vasco que ficou marcada pelo golaço de Petkovic de falta nos minutos finais da partida, e a Copa dos Campeões do mesmo ano, quando também marcou duas vezes na final contra o São Paulo.