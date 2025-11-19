3º BPM deflagra Operação Natal para reforçar segurança em áreas comerciais de Tefé

Na manhã desta terça-feira (18/11), o 3º Batalhão de Polícia Militar deu início à Operação Natal, uma ação estratégica voltada ao reforço da segurança pública durante o período de fim de ano em Tefé. A iniciativa concentra esforços especialmente nas áreas comerciais e bancárias, que registram maior circulação de pessoas nesta época.

Segundo o comandante do 3º BPM, a operação integra um planejamento estadual que busca prevenir delitos por meio da intensificação do policiamento ostensivo nos pontos de maior movimento. A presença reforçada das equipes tem como objetivo garantir que a população possa realizar suas compras e atividades de fim de ano com mais tranquilidade.

O comandante destaca ainda que a Operação Natal seguirá ativa até o início de janeiro, acompanhando todo o ciclo de festas. Ele enfatiza que medidas como esta são essenciais para ampliar a sensação de segurança da população tefeense e de toda a região, reduzindo riscos e fortalecendo a atuação policial em momentos de grande fluxo urbano.