Enfermeira Teresa Canales receberá o título de Cidadã Tefeense na Câmara Municipal de Tefé, nesta quarta-feira(19)

Nesta quarta-feira(19/11), a Câmara Municipal de Tefé realiza Sessão Solene para outorgar o título de Cidadã Tefeense para a enfermeira Teresa Canales.

A sessão que será presidida pelo Vereador Lázaro Nogueira, terá início as 20:00, com transmissão ao vivo pela Tv Câmara Tefé, através de seu canal no YouTube.

A propositura da homenagem, é de autoria da Vereadora Cláudia Marreira, e foi aprovada pelo Plenário da Câmara.

Justificativa apresentada pela proponente da matéria

TERESA CANALES PRADO

Nascida em 15 de outubro de 1953 em seu domicilio, em Lima Peru, filha de Otilia Prado Garcia José Canales Navarrete, possui 7 irmãos, três in memória. Estudou sempre em escola pública, onde concluiu o ensino regular no ano de 1971, em 1973 ingressou no ensino superior na Universidade Nacional Maior de São Marcos, concluindo o curso de Enfermagem no ano de 1978 onde se tornou Enfermeira Obstetra

Em 1982 teve sua primeira filha, e hoje sua familia é composta por 4 filhas, 06 netos e 04 genros, ao qual dedica todo seu amor.

Sua vida profissional teve inicio no Hospital Maternidade de Lima no ano 1981.

Em 1989, em meio a crise e terrorismo em seu pais de origem ela decidiu com muita garra e coragem buscar condições de vida melhor para sua família e escolheu o Brasil para sua nova morada.

Chegou ao Brasil pelo estado do Acre, mas foi o Amazonas que escolheu para viver.

Em 1991 foi convidada pelo prefeito Edy Conrrado (in memoria) para trabalhar.

Como Enfermeira no Hospital Regional de Eirunepé, em Eirunepė residiu por 6 anos, e além do trabalho na área assistencial também teve a oportunidade de trabalhar na gestão da saúde onde atuou como secretaria municipal de saúde.

Em 1997 foi convidada pelo prefeito Aristides Queiroz para trabalhar no municipio de Silves, onde exerceu a função de coordenadora da Atenção Básica planejando e organizando toda atenção básica de Silves, capacitando os agentes comunitários de saúde, mapeando as comunidades, descentralizando os serviços de saúde e contribuindo para melhoria da assistência a toda população Silvense por 4 anos.

Em 2000 voltou para o municipio de Eirunepé para trabalhar novamente na gestão do prefeito Edy Conrrado (in memoria), onde exerceu o cargo de Secretaria Municipal de Saúde e teve papel importante na estruturação da saúde no município:

Em 2005, foi convidada pelo Dr. Dário Vicente para trabalhar em Tefé. Desde então, atua no município com muita dedicação e empenho na área da saúde.

Atualmente, trabalha na área de monitoramento e planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. Possui uma visão ampla sobre o sistema de saúde do municipio, tanto na atenção primária quanto na área hospitalar, e contribui de forma diária e incansável para que a população tefeense em todos os bairros e comunidades tenha acesso à saúde de forma digna e com qualidade.

Desde que se formou trabalha no serviço público e desde que chegou no Brasil trabalha no SUS, por escolha! É usuária do sistema de saúde que tanto conhece e defende. Já realizou várias visitas domiciliares, partos, atendimentos nos sábados, domingos e feriados, além de atender nos domicilios já atendeu. No corredor, na praça, na rua, todas às vezes garantiu atendimento proporcionou atenção aos moradores das cidades por onde atuou.

Durante os 30 anos no Brasil contribuiu com o SUS em seus mais diferente níveis: da gestão até a ponta. Ajuda diariamente e incansavelmente a construi um SUS melhor, com acesso real, público e de qualidade, exige de todos que com ela trabalham ou tiveram o privilegio de trabalhar dedicação, amor e empatia. Compreende o valor que o SUS tem como ninguém, nos ensina diariamente a cuidar do SUS como bem social e democrático, o defende ampla e veementamente, porque sabe que é possivel melhorar a vida das pessoas através do sistema de saúde.