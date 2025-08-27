Amazonas fortalece pesca com entrega de equipamentos e criação de crédito exclusivo para pescadores

Nesta terça-feira (26), foram entregues equipamentos em apoio ao setor pesqueiro durante evento realizado na Arena da Amazônia, em Manaus. Além da entrega de equipamentos para entidades de pesca, foi lançada uma linha de crédito exclusiva para a categoria, beneficiando diretamente cerca de 55 mil pescadores em todo o estado.

“Estamos entregando mais de 700 itens que vão beneficiar aproximadamente 55 mil trabalhadores da pesca. Isso transforma vidas e gera oportunidades. Nenhum programa social ou ambiental se sustenta sem renda para o pescador. Por isso, estamos disponibilizando também R$ 10 milhões em crédito, para que quem não foi contemplado hoje possa adquirir seu bote, apetrechos e insumos para a atividade”, destacou o governador Wilson Lima.

Os beneficiários integram o Programa Atualiza Pescador, da Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura (Sepa), e foram selecionados por edital público. A iniciativa contou com emenda parlamentar do deputado federal Silas Câmara, no valor de R$ 2 milhões, que possibilitou a aquisição de mais de 760 itens, entre eles:

115 canoas

115 motores rabetas

14 lanchas cobertas com motor de popa

14 computadores com impressoras

500 filtros

10 aeradores

O reforço garante melhores condições de trabalho, transporte do pescado e fortalecimento da cadeia produtiva em todas as regiões do Amazonas.

Pesca esportiva ganha reconhecimento

Durante o evento, também foi assinada a Portaria nº 031/2025, que institui o primeiro quadro oficial de arbitragem de torneios de pesca esportiva do Amazonas. A medida reconhece a modalidade como esporte de alto rendimento, com relevância econômica e cultural, colocando o estado em sintonia com as principais práticas regulatórias do país.

Os árbitros designados serão responsáveis por garantir o cumprimento das regras, mediar conflitos e assegurar maior credibilidade às competições. Apenas torneios licenciados pelo órgão ambiental estadual poderão ser arbitrados. A portaria ainda abre espaço para cursos de formação, congressos técnicos e capacitações permanentes.

A regulamentação da pesca esportiva fortalece o turismo no Amazonas. Somente na última temporada, a atividade atraiu mais de 35 mil turistas, movimentando R$ 229 milhões na economia local. A expectativa é de crescimento ainda maior, gerando mais emprego e renda, principalmente para as comunidades ribeirinhas que vivem do turismo de pesca.

*Com informações Agencia Amazonas