Casos de Covid-19 voltam a crescer em Tefé; município registra novo óbito e internação em UTI

O município de Tefé, no interior do Amazonas, voltou a registrar aumento de casos de Covid-19. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira (26) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foram confirmados 60 novos casos da doença, sendo 22 identificados apenas nas últimas 24 horas. O boletim também aponta uma pessoa internada na UTI do Hospital Regional de Tefé (HRT) e um óbito confirmado em decorrência do vírus.
Situação entre povos indígenas
O boletim epidemiológico destaca ainda a situação entre as populações indígenas do município, que já contabilizam 132 casos confirmados de covid-19, incluindo indígenas aldeados e não aldeados em Tefé.
Dados acumulados
Desde o início da pandemia, Tefé soma:
39.743 casos notificados;
14.645 casos positivos;
14.229 pessoas recuperadas;
208 óbitos confirmados, sendo 3 entre indígenas;
1 paciente internado na UTI;
Nenhum caso em transferência (TFD) registrado no momento.
Nota da Semsa
Em comunicado, a Semsa reforçou seu compromisso em manter a população informada diariamente sobre a evolução dos casos de Covid-19 na cidade, ressaltando a importância da prevenção e da atualização constante dos boletins epidemiológicos.
*Com informações Núcleo de Vigilância Hospitalar/ Hospital Regional de Tefé, UBS e SPA