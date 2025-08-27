  • 27 agosto, 2025
  • 20:30
fiction
Casos de Covid-19 voltam a crescer em Tefé; município registra novo óbito e internação em UTI

Foram confirmados 60 novos casos da doença - Foto Divulgação
O município de Tefé, no interior do Amazonas, voltou a registrar aumento de casos de Covid-19. De acordo com dados divulgados nesta terça-feira (26) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foram confirmados 60 novos casos da doença, sendo 22 identificados apenas nas últimas 24 horas. O boletim também aponta uma pessoa internada na UTI do Hospital Regional de Tefé (HRT) e um óbito confirmado em decorrência do vírus.

Situação entre povos indígenas

O boletim epidemiológico destaca ainda a situação entre as populações indígenas do município, que já contabilizam 132 casos confirmados de covid-19, incluindo indígenas aldeados e não aldeados em Tefé.

Dados acumulados

Desde o início da pandemia, Tefé soma:

  • 39.743 casos notificados;

  • 14.645 casos positivos;

  • 14.229 pessoas recuperadas;

  • 208 óbitos confirmados, sendo 3 entre indígenas;

  • 1 paciente internado na UTI;

  • Nenhum caso em transferência (TFD) registrado no momento.

  • Fonte: Núcleo de Vigilância Hospitalar/ Hospital Regional de Tefé, UBS e SPA
Nota da Semsa

Em comunicado, a Semsa reforçou seu compromisso em manter a população informada diariamente sobre a evolução dos casos de Covid-19 na cidade, ressaltando a importância da prevenção e da atualização constante dos boletins epidemiológicos.

*Com informações Núcleo de Vigilância Hospitalar/ Hospital Regional de Tefé, UBS e SPA

