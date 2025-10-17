Tefé lança Banco do Povo e Programa Mulher Empreendedora em evento com mais de mil participantes

O município de Tefé viveu um momento marcante com o lançamento do Banco do Povo e do Programa Mulher Empreendedora, em um evento que reuniu mais de mil pessoas e celebrou o fortalecimento da economia local, o incentivo ao empreendedorismo e a ampliação da autonomia financeira das mulheres tefeenses.

Realizado em um clima de entusiasmo e fé, o encontro destacou o compromisso da gestão municipal em promover inclusão social, geração de renda e valorização do trabalho. O Banco do Povo surge como uma iniciativa voltada a facilitar o acesso ao crédito e impulsionar pequenos negócios, enquanto o Programa Mulher Empreendedora busca oferecer capacitação, suporte técnico e oportunidades para mulheres que desejam iniciar ou expandir suas atividades econômicas.

O evento contou com a presença do deputado federal Sidney Leite, do deputado estadual Wilker Barreto, de membros da comissão gestora e do legislativo municipal, reforçando a união de forças em prol do desenvolvimento de Tefé.

Durante a cerimônia, foram apresentadas histórias reais de superação e sucesso, demonstrando o impacto positivo de políticas públicas que priorizam o empreendedorismo e a inclusão.

As novas iniciativas representam uma nova fase para Tefé, marcada por oportunidades, autonomia e crescimento coletivo. A proposta é fortalecer a economia local, apoiar quem empreende e investir em quem faz a diferença no município.

Veja vídeo: