Amazonastur realiza estudo inédito em Tabatinga durante o FESTISOL para impulsionar o turismo local

A Amazonastur (Empresa Estadual de Turismo do Amazonas) reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do turismo no interior do Amazonas. Durante o aclamado FESTISOL 2025 (Festival Internacional das Tribos do Alto Solimões), realizado em Tabatinga, a agência executou uma etapa crucial de sua pesquisa: o estudo de demanda dos visitantes.

Esta iniciativa não é um evento isolado, mas faz parte de uma série histórica de levantamentos iniciada em 2023. O objetivo central é transformar dados em inteligência de mercado, essencial para o planejamento estratégico do turismo na região.

Entendendo o Perfil do Turista no Alto Solimões

O estudo de demanda é uma ferramenta poderosa que permite à Amazonastur obter um panorama detalhado sobre quem visita um dos festivais mais importantes da região da tríplice fronteira. A coleta de dados visa:

Compreender o Perfil dos Visitantes: De onde vêm, qual a faixa etária, nível de renda e interesses principais.

De onde vêm, qual a faixa etária, nível de renda e interesses principais. Identificar Oportunidades: Reconhecer nichos de mercado e produtos turísticos potenciais a serem explorados.

Reconhecer nichos de mercado e produtos turísticos potenciais a serem explorados. Subsidiar Estratégias: Fornecer dados concretos para orientar políticas públicas e investimentos em infraestrutura turística.

Ao mapear o perfil do público do FESTISOL, que atrai visitantes do Brasil, Colômbia e Peru, a Amazonastur pode criar estratégias de promoção e estruturação de serviços mais assertivas para o Alto Solimões.

Desenvolvimento e Fortalecimento do Turismo Regional

O resultado deste estudo auxilia diretamente na criação de estratégias e oportunidades que visam o fortalecimento do turismo no interior do Amazonas. Isso inclui a capacitação de prestadores de serviço, melhoria da logística e a promoção de Tabatinga e seus atrativos culturais e naturais para um público ainda maior.

Com base em dados concretos, a Amazonastur segue trabalhando para que o turismo seja um motor de desenvolvimento econômico e social nas comunidades interioranas.