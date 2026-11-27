Um apagão atingiu Manaus e outros sete municípios do Amazonas na tarde desta quinta-feira (26). Segundo a Âmbar Energia, a interrupção foi provocada por uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN), registrada às 15h35.

Além da capital, foram afetados Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins, Itacoatiara, Silves e Itapiranga.

A concessionária informou que o problema não teve origem em sua rede de distribuição. Conforme a empresa, o restabelecimento do fornecimento está sob coordenação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

27A falta de energia ocorreu em uma tarde de calor intenso em Manaus, que também enfrenta a presença de fumaça e problemas na qualidade do ar.

Na manhã desta quinta-feira, a qualidade do ar na capital foi classificada como péssima. Não há, nas informações apresentadas, indicação de relação entre essas condições e a falha no sistema elétrico.

Até o momento, não foi divulgada uma previsão para a recuperação completa do abastecimento nos municípios atingidos.

Também não foram detalhados o número de consumidores afetados nem a extensão da interrupção em cada cidade.