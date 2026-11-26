Um homem de 56 anos foi encontrado nu e extremamente debilitado em uma área de floresta às margens da BR-319, em Humaitá, no sul do Amazonas, na manhã desta quarta-feira (25). Logo após o resgate, os bombeiros o levaram ao hospital. Atualmente, ele recebe atendimento médico e acompanhamento psiquiátrico.

A Prefeitura de Humaitá identificou o homem como Carlos Luciano dos Santos Negrão, natural de São Paulo. Para confirmar a identidade, a equipe do Hospital Regional reuniu informações sobre a origem e o histórico dele.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), funcionários de uma empresa de instalação de internet encontraram o homem por volta do quilômetro 70 da BR-319, no sentido de Porto Velho (RO). Na ocasião, os trabalhadores ouviram pedidos de socorro vindos da mata. Por isso, entraram na área para verificar o que acontecia.

Além dessas informações, uma publicação do portal Jaru Online relata que o homem estaria desaparecido havia aproximadamente 60 dias. Conforme essa versão, dois técnicos que trabalhavam na região escutaram os chamados e localizaram a vítima. Entretanto, as autoridades locais ainda não confirmaram esse período.

Bombeiros resgatam homem em floresta na BR-319

Após o chamado da Polícia Militar, bombeiros do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) chegaram ao local cerca de 40 minutos depois. Em seguida, os militares entraram na floresta e encontraram o homem com sinais de fraqueza.

Para retirá-lo da área, a equipe utilizou uma prancha rígida e uma maca tipo cesto. Depois, já em um ponto seguro, os bombeiros cobriram o homem com uma manta térmica e avaliaram seus sinais vitais.

Na sequência, os militares prestaram os primeiros atendimentos e o transportaram de ambulância ao Hospital Regional de Humaitá. Ele continua internado e recebe assistência médica e psiquiátrica.

Até o momento, as autoridades não esclareceram como o homem entrou na floresta. Também não informaram quanto tempo ele permaneceu na região.