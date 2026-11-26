Um homem de 39 anos morreu após receber uma descarga elétrica ao tentar cortar um fio de alta tensão que havia caído próximo à casa onde morava, na comunidade Cristo Reina, localizada, na BR-174. O acidente ocorreu por volta do meio-dia desta quarta-feira (25).

Segundo relatos de moradores, um transformador caiu e deixou um cabo de alta tensão em contato com o chão. O fio chegou a pegar fogo, e a situação chamou a atenção de quem estava na comunidade.

Ao perceber o problema, o homem, identificado como Lucenaldo Silva Nobre, teria voltado para casa para buscar um alicate. Quando tentou cortar o cabo, acabou atingido por uma forte descarga elétrica. Conforme informações repassadas por moradores, a tensão seria de aproximadamente 25 mil volts.

A vítima morreu ainda no local. Moradores tentaram prestar socorro, mas não conseguiram reverter a situação.

Lucenaldo morava havia cerca de três anos na comunidade, em uma casa de madeira. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos procedimentos necessários antes de ser liberado aos familiares.