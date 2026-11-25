Professores, pedagogos e servidores da rede estadual de ensino do Amazonas anunciaram nesta terça-feira (24/11) uma paralisação de advertência prevista para amanhã, quarta-feira (25), em protesto contra a suspensão do plano de saúde da categoria. Em assembleia, os trabalhadores também aprovaram um indicativo de greve a partir de 30 de novembro, caso o benefício não seja restabelecido.

A suspensão do plano de saúde atingiu cerca de 30 mil servidores da Educação e ocorreu após a operadora notificar a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) por uma dívida de R$ 30,3 milhões. O débito corresponde a quatro mensalidades vencidas.

As decisões sobre a mobilização foram tomadas nesta terça-feira (24), durante Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom Sindical).

A paralisação está prevista para ocorrer nos três turnos: manhã, tarde e noite. O sindicato orientou os profissionais a não comparecerem às escolas e convocou a categoria para uma concentração na Praça da Polícia, no Centro de Manaus.

Ainda na quarta-feira, às 16h, será realizado um ato público no mesmo local para cobrar o restabelecimento do plano de saúde. A mobilização busca chamar a atenção para os impactos da suspensão da assistência médica aos servidores da educação.

Categoria decidirá sobre greve no dia 28

Na ocasião, também foi aprovada a realização de uma nova reunião no dia 28 de novembro. Na data, os trabalhadores deverão confirmar ou não o início da greve previsto para o dia 30.

Em comunicado, o Asprom Sindical convocou professores, pedagogos e demais servidores da educação a participarem das manifestações. A entidade afirma que a mobilização continuará até que haja uma solução para o problema.

A categoria reivindica o restabelecimento do plano de saúde e não descarta uma paralisação por tempo indeterminado caso as demandas não sejam atendidas.