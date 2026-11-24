Um homem conhecido pelo apelido de “Palhaço” foi preso na noite de segunda-feira (23), após invadir uma agência do Banco do Brasil e provocar danos à estrutura do estabelecimento, localizado na rua Olavo Bilac, no Centro de Tefé, no interior do Amazonas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia pelo número 190, informando que um homem estaria cometendo um furto no interior da agência bancária.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a porta giratória de vidro estava quebrada. Durante as buscas no interior do banco, a equipe identificou que o suspeito teria saído por uma janela localizada na parte de trás do prédio e acessado as dependências do Hotel Anilci’s, situado nos fundos da agência.

Os policiais realizaram buscas nas dependências do hotel e localizaram o homem escondido dentro de um banheiro. Ao perceber a presença da guarnição, ele ainda tentou fugir, mas foi contido pelos militares.

Segundo o registro da ocorrência, o homem apresentava escoriações no momento em que foi apresentado na delegacia. Ele teria informado que os ferimentos foram provocados pelos estilhaços de vidro da porta que quebrou durante a ação.

O suspeito foi encaminhado ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi apresentado à autoridade policial e autuado em flagrante pelo crime de furto.