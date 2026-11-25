A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de segunda-feira (23/11), o texto-base do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que reúne medidas de ajuste fiscal. Foram 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções. A votação dos destaques, propostas para alterar trechos do texto, ainda precisava ser concluída. O relator, Mauro Benevides Filho (União-CE), recomendou a aprovação sem mudanças em relação à versão aprovada pelo Senado.

Declarações e votos dos deputados do Amazonas

A bancada amazonense registrou sete votos a favor e um contrário. Antes da votação, Fausto Jr. (União Brasil) defendeu o projeto e o classificou como fundamental para a economia. Ele citou a previsão de redução de despesas em cerca de R$ 50 bilhões e afirmou que a medida daria uma resposta ao mercado e aos investidores.

Durante a sessão, Saullo Vianna (MDB) acompanhou as discussões nas redes sociais e destacou a importância do projeto para as contas públicas e para a aprovação do Orçamento de 2027.

O único voto contrário do Amazonas foi o do deputado Capitão Alberto Neto (PL), que chamou o pacote de “pífio” e disse que ele não resolveria o problema fiscal do país. Em sua manifestação, argumentou que a alta do dólar poderia encarecer fertilizantes, diesel e logística.

Já Sidney Leite (PSD), que votou a favor, defendeu a busca por justiça fiscal e o corte de privilégios, mas lembrou que programas como Bolsa Família e Pé-de-Meia são importantes para brasileiros em situação de vulnerabilidade.

Além de Fausto Jr., Saullo Vianna e Sidney Leite, votaram a favor Adail Filho (MDB), Amom Mandel (Republicanos), Silas Câmara (Republicanos) e Átila Lins (PSD).