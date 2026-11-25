Peixe de manejo sustentável, de qualidade e a preço acessível, vendido diretamente pelos pescadores. Essa é a proposta da Feira do Pirarucu de Manejo Sustentável, que acontecerá nos dias 28 e 29 de novembro, no Mirante das Mangueiras, no Centro de Tefé (AM). O evento celebra os resultados do trabalho das comunidades ribeirinhas e aproxima a população urbana de uma atividade que une conservação ambiental e geração de renda no Médio Solimões.

O evento integra as ações do projeto Entre Águas Amazônicas, executado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Instituto Mamirauá, com apoio técnico da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e financiamento do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF).

Com atuação no Amazonas, Pará e Amapá, o projeto prevê beneficiar diretamente mais de 8 mil pessoas, conciliando conservação da biodiversidade e geração de renda por meio do manejo participativo dos recursos naturais. Suas ações apoiam o manejo do pirarucu, do jacaré e do caranguejo-uçá, entre outras cadeias da sociobiodiversidade.

Responsáveis pela feira, a Associação Comunitária Indígena de Jubará (ACIJU) e o grupo do Acordo de Pesca Marumaruá-Atapi preveem destinar ao evento 250 pirarucus: 100 de Jubará e 150 de Marumaruá-Atapi. O público encontrará opções como peixe inteiro eviscerado, a R$ 7 o quilo; manta inteira e ventrecha, a R$ 10 o quilo; corte tradicional, composto por lombo e ventrecha, a R$ 15 o quilo; e filé de lombo, a R$ 20 o quilo.

Ana Cláudia Torres, coordenadora do Programa de Manejo de Pesca do Instituto Mamirauá, descreve a relevância do evento: “Os dois grupos têm muito o que comemorar. A Aldeia Jubará por ter recebido sua primeira cota este ano e já conseguir promover uma feira, o que garante uma negociação segura. O grupo do Acordo de Pesca Marumaruá-Atapi por conseguir realizar a pesca mesmo diante de um cenário de seca, que atrasou o início da pesca e influenciou na tratativa com os compradores locais.”

Estas comunidades estão na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã. A Aldeia Jubará fica na região do Japurá, no Setor Boa União, e tem cota de 100 pirarucus. Já o Acordo de Pesca Marumaruá-Atapi reúne moradores da comunidade Santa Tereza, no Setor Cubuá, e está em seu terceiro ano de pesca, com cota autorizada de 520 peixes nesta temporada. Em 2025, o grupo teve um faturamento bruto de cerca de R$ 125 mil.

A renda obtida com a comercialização valoriza um trabalho que vai além do período de pesca. O manejo envolve organização comunitária, vigilância dos ambientes aquáticos, contagem dos peixes e planejamento da captura, com assessoria técnica e cumprimento das regras estabelecidas para a atividade. A feira é o momento em que esse trabalho chega ao consumidor, permitindo que a população tenha acesso ao pescado de origem legal e conheça quem atua na conservação dos ambientes onde ele é produzido.