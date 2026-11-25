Uma pessoa morreu e outras foram detidas durante uma ocorrência policial registrada na manhã de terça-feira (24/11), no Ramal do Mucuim, em Carauari, no interior do Amazonas. A ação começou após denúncias anônimas informarem sobre a presença de uma aeronave, possivelmente um helicóptero, que estaria sendo utilizada para o transporte de drogas, com o apoio de um grupo de indivíduos da região.

De acordo com a policia, a equipe do 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM) foi enviada para averiguar a denúncia em uma área localizada a aproximadamente 18 quilômetros da sede do município.

Ao se aproximarem de uma clareira, os policiais foram recebidos a tiros por indivíduos que estariam dando apoio à aeronave. A guarnição reagiu aos disparos, e parte dos suspeitos se rendeu, enquanto outros fugiram em direção à área de mata.

Durante a ação, o helicóptero, que estava em procedimento de pouso, também teria efetuado disparos contra os policiais. Houve revide, e a aeronave foi atingida. Em seguida, o helicóptero perdeu o controle, colidiu contra troncos de madeira e caiu nas proximidades da equipe policial.

Após a queda, os ocupantes da aeronave afirmaram ser policiais e se renderam. Ainda segundo a policia, um deles havia sido atingido por disparos e apresentava intenso sangramento. Os militares realizaram um torniquete para tentar conter a hemorragia e solicitaram apoio médico.

Com a chegada da equipe de socorro, o médico constatou a morte do ocupante ferido. Outro ocupante, que sofreu escoriações em decorrência da queda, também foi encaminhado à unidade hospitalar de Carauari.

Durante as buscas na área, foram encontradas aproximadamente 50 bombonas de combustível de aviação. A Polícia Civil coletou amostras do material. Posteriormente, devido às dificuldades de acesso ao local e aos riscos no transporte do combustível, as equipes providenciaram a queima do material e da aeronave, que já estava em chamas.

Material apreendido

Na ocorrência, os policiais apreenderam armas de fogo, munições, aparelhos celulares e equipamentos utilizados na comunicação e localização. Entre os materiais estão:

Uma pistola Taurus G3C calibre 9 mm, com carregador e coldre;

Uma espingarda calibre 20;

Munições de calibres 9 mm, .22, 16 e 20;

Sete terçados;

Três paneiros;

Cinco aparelhos celulares;

Dois equipamentos Starlink;

Um GPS e um rádio comunicador;

Uma bateria e uma placa solar;

Um painel de helicóptero;

Outros equipamentos, lanternas, pilhas e alimentos.

Os indivíduos detidos foram conduzidos ao 65º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram apresentados para os procedimentos legais cabíveis.