A forte vazante dos rios no Amazonas tem dificultado a navegação e provocado transtornos para quem depende do transporte fluvial. Uma balsa que realiza a travessia entre Manaus e Careiro ficou encalhada na região do Encontro das Águas, onde o nível da água está muito baixo. Segundo relatos de comandantes de embarcações, o trecho apresenta riscos à navegação neste período de seca, principalmente pela falta de sinalização adequada. Além da pouca profundidade, a densa fumaça que cobre parte da região também compromete a visibilidade, tornando a passagem ainda mais perigosa. Enquanto as autoridades adotam providências para solucionar o problema, a situação da sinalização ainda preocupa os profissionais que utilizam a rota. Passageiros que precisam fazer a travessia também reclamam das longas filas e da falta de informações sobre quando o serviço será normalizado. O cenário reúne dois problemas que afetam diretamente a região: a vazante dos rios, que reduz as condições de navegabilidade, e a fumaça, que prejudica a qualidade do ar e dificulta a visibilidade. A combinação dos fatores aumenta os desafios para passageiros e trabalhadores que dependem diariamente do transporte fluvial.