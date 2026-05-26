Aumento na conta de energia começa nesta terça (26) no Amazonas

Os consumidores da Âmbar Energia passam a pagar mais caro pela conta de luz a partir desta terça-feira (26/5), após reajuste aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O aumento médio para os consumidores será de 6,58%. Para clientes residenciais, o reajuste será de 3,77%. Já os consumidores de baixa tensão terão aumento médio de 3,79%, enquanto os de alta tensão enfrentarão reajuste de 13,24%.

Segundo a ANEEL, os novos índices foram reduzidos devido à antecipação de R$ 735 milhões em recursos da repactuação de cotas de Uso de Bem Público (UBP), prevista na Lei nº 15.235/2025.

A agência informou que os principais fatores para o reajuste foram os custos com compra e transporte de energia, além dos encargos setoriais. A Amazonas Energia atende cerca de 1,06 milhão de unidades consumidoras no estado.