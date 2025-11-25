‘Bob Esponja’ é preso enquanto dormia suspeito de matar jovem a tiros em Manicoré

A Polícia Militar do Amazonas prendeu, na madrugada desta terça-feira (25), Robson Ferreira Correia, 28 anos, conhecido como “Bob Esponja”, enquanto ele dormia em uma casa de alvenaria próxima à ladeira do banho do Valdomiro, em Manicoré.

Ele é suspeito de matar a tiros o jovem Alesson Menezes Passos, de 19 anos, na madrugada do dia 24 de novembro.

A prisão ocorreu durante a Operação Natal Mais Seguro, conduzida pelo 1º Pelotão do 4º Batalhão da PM. Por volta de 2h50, moradores acionaram a equipe policial informando o local onde o suspeito estaria escondido.

A guarnição se deslocou imediatamente ao endereço, fez verbalização, abordagem e revista, confirmando que se tratava do suspeito. Após a identificação, os policiais deram voz de prisão a Robson, que não apresentou resistência.

Ele foi conduzido ao 72º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde passou pelos procedimentos legais.