Professor e diretor são condenados a 50 anos de prisão por casos de estupro contra alunas em Pauní

A Justiça do Amazonas condenou um professor e o diretor de uma escola municipal no município de Pauini, a penas que, somadas, chegam a 50 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. As vítimas são 12 alunas com menos de 14 anos de idade.

A sentença foi proferida pela juíza Janeiline Carneiro, após denúncia oferecida pelo Ministério Público do Amazonas. O professor foi condenado como autor direto dos crimes, recebendo uma pena de 26 anos e oito meses de reclusão em regime fechado.

O diretor foi sentenciado a 23 anos e quatro meses de prisão, também em regime fechado, por omissão penalmente relevante.