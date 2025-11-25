Presidente da Câmara participa da abertura da Campanha Justiça pela Paz em Casa

O Vereador Lazinho Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Tefé, participou, na noite desta segunda-feira(24), da abertura da 31ª Edição do Programa Justiça pela Paz em Casa, pela Proteção das Mulheres e pelo Fortalecimento da Lei Maria da Penha.

A abertura da campanha aconteceu no Centro de Convivência do Idoso(CCI), e contou com a presença do Juiz da 1ª Vara da Comarca de Tefé, Dr. Gonçalo Brandão, e de representantes da Polícia Militar e da sociedade civil.

Lazinho Nogueira destacou a importância da parceria judiciário, Prefeitura de Tefé e da sociedade como um todo para combater abusos contra a mulher e fortalecer a Lei Maria da Penha.

*Com informações da assessoria