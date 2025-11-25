Mulheres são presas com cocaína escondida em bolsas em Coari, no AM

Duas mulheres, que não tiveram os nomes divulgados, foram presas, na madrugada desta segunda-feira (24/11), com cocaína escondida em duas bolsas. A ação foi executada em uma embarcação nas proximidades de Coari, no interior do Amazonas.

Por volta da 0h34, a equipe policial realizou abordagem à embarcação FB Samaúma, que seguia de Tabatinga com destino a Manaus.

Durante a abordagem, os cães policiais indicaram a presença dos entorpecentes em duas bolsas femininas. Após buscas foram encontrados 4 tabletes de cocaína que totalizaram cerca de um quilo, além de R$ 500 em espécie.

As mulheres, juntamente com todo o material apreendido, foram encaminhadas para o cartório da Polícia Cicom, integrado da Base Arpão 2, sob suspeitas pelo crime de tráfico de drogas.