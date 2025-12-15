Bombeiros acham corpo de Mondragón em corredeiras do rio Negro

O corpo do ex-lutador de MMA Gerônimo “Mondragón” dos Santos foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15 de dezembro) no rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. A cidade está localizada a cerca de 852 quilômetros de Manaus.

As buscas foram realizadas por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, enviados ao município por determinação do governador Wilson Lima, após o desaparecimento do atleta. Segundo os bombeiros, o corpo estava preso entre pedras em uma área de fortes corredeiras do rio.

Mondragón havia desaparecido na última sexta-feira (13), após mergulhar nas águas do rio Negro durante um momento de lazer. Desde então, equipes de resgate atuavam de forma contínua na tentativa de localizá-lo, enfrentando dificuldades provocadas pela força da correnteza e pela geografia do local.

Ex-lutador profissional de MMA, Mondragón também atuava como subsecretário de Segurança Pública de São Gabriel da Cachoeira, onde era figura conhecida.

A confirmação da morte causou comoção no município e entre integrantes do esporte no Amazonas.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades locais.

Fonte; BNC Amazonas