Mergulhadores buscam corpo de ex-lutador de MMA e subsecretário de Segurança que sumiu no Rio Negro

Três mergulhadores se juntaram às buscas pelo corpo do ex-lutador de MMA e subsecretário de Segurança Pública de São Gabriel da Cachoeira (AM). Gerônimo “Mondragon” dos Santos desapareceu no sábado após mergulhar no Rio Negro. Além do sucesso no esporte e da passagem pela política, Mondragon fez carreira como ator de pegadinhas, pelas quais ficou conhecido na região.

Irmão de Mondragon, Feliciano Borges Neto confirmou o desaparecimento do ex-atleta em postagens nas redes sociais. Desde o sábado, ele tem atualizado fãs e outros seguidores sobre os trabalhos de busca. O sumiço também foi confirmado pela prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, que cancelou um evento natalino em respeito ao subsecretário.

Feliciano contou que Mondragon estava numa praia da cidade acompanhado da namorada quando decidiu dar um último mergulho antes de voltar para casa. Ao Combate, Feliciano disse que o irmão não encontrou terra para se apoiar e não sabia nadar. Testemunhas que estavam numa embarcação próxima tentaram ajudá-lo, mas ele afundou e não foi mais visto.