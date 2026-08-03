Casal morre em grave acidente entre moto e carro na BR-174, no Amazonas

Um grave acidente de trânsito matou Mikaely Vitória da Silva e Everivaldo Barbosa Marinho na manhã deste domingo (2), no quilômetro 29 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista.

Segundo informações preliminares, o casal estava em uma motocicleta quando houve uma colisão com um carro. Com o impacto, os dois foram arremessados para a pista e morreram ainda no local.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML), enquanto as circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.

Vítimas retornavam da Festa do Cupuaçu

De acordo com relatos de pessoas próximas às vítimas, Everivaldo havia participado da Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo, e ofereceu carona para Mikaely, filha de uma colega. O acidente aconteceu durante o retorno.

Everivaldo era natural de Juruti, no Pará, e, segundo conhecidos, seu corpo deverá ser levado para o município, onde será velado e sepultado. Amigos também informaram que ele trabalhava como cabeleireiro e era bastante conhecido na região do bairro Japiim, em Manaus.

Outro acidente interditou a BR-174

Além da colisão que matou o casal, outro acidente foi registrado na manhã deste domingo na BR-174. A ocorrência, envolvendo um carro de passeio e uma carreta, aconteceu no quilômetro 14 da rodovia e provocou a interdição do tráfego.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um longo congestionamento, com filas de veículos se estendendo por vários quilômetros.

Fluxo intenso marcou o fim de semana

O movimento na BR-174 foi intenso durante o fim de semana por causa da Festa do Cupuaçu, realizada desde sexta-feira (31) em Presidente Figueiredo. O evento, que integra as comemorações de aniversário do município, atraiu milhares de visitantes de Manaus e de cidades vizinhas, aumentando significativamente o fluxo de veículos na rodovia.

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