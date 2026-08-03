VÍDEO: Barco explode durante abastecimento e é destruído por incêndio em Barcelos

Uma embarcação regional de madeira foi destruída por uma explosão seguida de um incêndio durante o abastecimento na manhã deste domingo (2), em um pontão flutuante no município de Barcelos, no interior do Amazonas. O acidente aconteceu às margens do Rio Negro e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram que, por volta das 10h30, a embarcação foi tomada por uma enorme bola de fogo enquanto recebia combustível, provocando correria e desespero entre as pessoas que estavam no local. Com a força da explosão, as amarras do barco se romperam e os ocupantes precisaram pular no rio para escapar das chamas.

Segundo testemunhas, um dos ocupantes estaria fumando durante o abastecimento. A suspeita é de que a brasa do cigarro tenha entrado em contato com os vapores do combustível, altamente inflamáveis, provocando a explosão. A causa, no entanto, ainda será investigada oficialmente pelas autoridades.

As normas de segurança proíbem fumar ou utilizar qualquer fonte de ignição durante o abastecimento de embarcações, justamente devido ao risco de explosões causadas pelos vapores inflamáveis liberados pelos combustíveis.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de feridos nem sobre o estado de saúde das vítimas. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente.