Roberto Cidade confirma Serafim Corrêa como vice na disputa pela reeleição ao Governo do AM

O governador Roberto Cidade (Federação União Progressista) confirmou, neste domingo (2), que o vice-governador Serafim Corrêa (PSB) será seu companheiro de chapa na disputa pela reeleição ao Governo do Amazonas.

A escolha reafirma uma parceria construída com trabalho, lealdade, competência e resultados.

“Serafim é o melhor vice-governador do Brasil. É um homem público de reputação ilibada, um técnico altamente preparado, um gestor experiente e alguém que coloca os interesses do Amazonas acima de qualquer projeto pessoal. Tenho orgulho de caminhar novamente ao lado dele”, afirmou Roberto Cidade.

O ex-governador e presidente da Federação União Progressista, Wilson Lima, candidato ao Senado pela coligação, também destacou a importância da escolha de Serafim Corrêa para a composição da chapa.

“Serafim Corrêa é um nome que representa o consenso da nossa coligação. A gente entende que, para esse novo momento do Amazonas, é preciso reunir experiência, capacidade técnica e maturidade política, e o Serafim tem todas essas qualidades. Ele conhece profundamente o nosso Estado, conhece a administração pública e, ao lado do Roberto Cidade, vai contribuir muito para uma chapa equilibrada, preparada e com condições de dar continuidade aos avanços que a gente conquistou nos últimos anos”, afirmou Wilson Lima.

Biografia

Auditor fiscal da Receita Federal, economista, advogado, ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-prefeito de Manaus e atual vice-governador, Serafim Fernandes Corrêa é reconhecido nacionalmente pelo profundo conhecimento de administração pública, de economia e, especialmente, da Zona Franca de Manaus. O político é uma das maiores autoridades brasileiras na defesa do modelo econômico que sustenta milhares de empregos no Estado. Respeitado no Amazonas e em Brasília, reúne experiência, equilíbrio e credibilidade para ajudar a conduzir o Estado em um novo ciclo de desenvolvimento.

Experiência e vitalidade

Para Roberto Cidade, a composição representa a união entre a experiência e a renovação.

“É uma chapa que já mostrou que está preparada para governar, que reúne juventude, energia, conhecimento técnico e a experiência de quem conhece profundamente o Amazonas. O nosso compromisso é continuar cuidando das pessoas, gerar mais empregos, fortalecer a Zona Franca, desenvolver o interior e construir um Estado cada vez mais justo e próspero.”

A chapa, formada pela Federação União Progressista, PSB e Podemos, consolida uma ampla aliança em torno de um projeto de desenvolvimento, estabilidade e compromisso com o futuro do Amazonas.

Convenção

A grande convenção que homologará a candidatura de Roberto Cidade ao Governo do Amazonas será realizada na próxima terça-feira, dia 4. O evento também oficializará Serafim Corrêa como candidato a vice-governador, Wilson Lima como candidato ao Senado Federal, além dos candidatos da coligação aos cargos de deputado federal e deputado estadual.

A convenção marcará o início oficial de uma campanha que defenderá um Amazonas com mais emprego, mais cuidado e mais futuro, reunindo lideranças políticas, militantes e apoiadores de todas as regiões do Estado em torno de um projeto que une experiência, competência e capacidade de realização.