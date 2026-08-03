VÍDEO: avião de pequeno porte é rebocado por barco após queda no Amazonas

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (2) nas águas de um rio próximo à comunidade do Caité, entre os municípios de Tonantins, a 865 quilômetros a oeste de Manaus, e Jutaí, a 751 quilômetros da capital amazonense.

Moradores da região participaram do resgate e registraram em vídeo o momento em que uma embarcação reboca partes da aeronave, que ficou parcialmente submersa após o acidente.

Segundo informações preliminares, apenas uma pessoa teria sobrevivido à queda. No entanto, as autoridades ainda não confirmaram oficialmente o número de ocupantes da aeronave nem divulgaram detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Embarcações da própria comunidade foram utilizadas para rebocar a estrutura da aeronave parcialmente submersa. De acordo com relatos de moradores, as equipes percorreram cerca de 11 horas de barco até chegar ao local do acidente e iniciar o trabalho de remoção dos destroços.

As causas da queda ainda são desconhecidas e serão investigadas pelos órgãos competentes. Até o momento, nenhum comunicado oficial foi divulgado para confirmar a identidade das vítimas, informar quantas pessoas estavam a bordo ou esclarecer as circunstâncias do acidente.

O caso mobilizou moradores da região ribeirinha, que atuaram nas primeiras ações de socorro antes da chegada das autoridades. A expectativa é que equipes responsáveis pela investigação realizem perícias na aeronave para identificar o que provocou o acidente.