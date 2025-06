Cheias no Amazonas: número de municípios em emergência sobe para 32; mais de 340 mil pessoas já foram afetadas

O número de municípios do Amazonas em situação de emergência por conta das cheias aumentou para 32 nesta terça-feira (3), com a inclusão de Coari, Manaquiri e Santa Isabel do Rio Negro, segundo dados atualizados da Defesa Civil do Estado. Outras 28 cidades estão em estado de alerta, enquanto apenas dois municípios — Envira e Presidente Figueiredo — permanecem em situação de normalidade.

As nove calhas dos rios amazonenses continuam em processo de cheia. Em Beruri e Itacoatiara, o nível das águas já ultrapassou a cota de inundação severa. Já em Manaus e Manacapuru, os rios também superaram a cota de inundação, elevando o risco de impactos nas áreas urbanas e ribeirinhas.

Como resposta à crise, o Governo do Amazonas vem intensificando as ações da Operação Cheia 2025, iniciada em abril. Até o momento, já foram distribuídas 250 toneladas de cestas básicas, 600 caixas d’água com capacidade para 500 litros, 57 mil copos de água potável fornecidos pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), além de dez kits purificadores do programa Água Boa. As ações beneficiaram municípios como Manicoré, Apuí, Humaitá, Borba, Boca do Acre e Novo Aripuanã.

Na área da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) encaminhou 72 kits de medicamentos para as áreas afetadas, atendendo mais de 35 mil pessoas. Além disso, o Hospital Municipal de Manicoré recebeu uma nova usina de oxigênio com capacidade de produzir 30 metros cúbicos por hora — mais que o dobro da antiga estrutura.

A Defesa Civil segue com o monitoramento contínuo dos níveis dos rios, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, que acompanha a situação ao longo de todo o ano.

Desde o início da cheia, mais de 340 mil pessoas já foram impactadas em todo o estado.