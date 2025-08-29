Um encontro de culturas e memórias: VIII Jogos Interculturais Indígenas chegam a Tefé

Entre os dias 16 e 19 de setembro de 2025, a Comunidade Indígena Nova Esperança, no km 22 – Barreira de Baixo, será palco dos VIII Jogos Interculturais Indígenas, evento que promete unir esporte, tradição e convivência em um grande encontro entre povos indígenas e não indígenas da região.

Promovidos pela Prefeitura Municipal de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Educação e com apoio da Coordenação de Educação Escolar Indígena, os Jogos têm como tema “Os Jogos, como espaço de fortalecimento intercultural”, destacando o papel da celebração esportiva como um espaço de respeito, troca de saberes e valorização da diversidade cultural.

Durante quatro dias de programação, o público poderá prestigiar competições esportivas tradicionais, apresentações de danças, músicas, além de degustar a culinária típica dos povos indígenas, em um ambiente de integração que reforça a identidade cultural da região.

“Mais do que uma disputa esportiva, os Jogos Interculturais são um momento de celebração da nossa história, da diversidade e da convivência pacífica entre diferentes povos. É um convite para que a comunidade valorize, conheça e respeite as tradições indígenas”, destacou a organização do evento. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura Municipal de Tefé (@prefeituratefe)

Serviço:

Data: 16 a 19 de setembro de 2025

Local: Comunidade Indígena Nova Esperança, km 22 – Barreira de Baixo

Entrada gratuita

Leve sua família e amigos e participe dessa festa de cultura, esporte e tradição que fortalece a identidade e o diálogo intercultural em Tefé.

*Com informações Assessoria