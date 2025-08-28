Após registro de óbito por Covid-19, uso de máscaras volta a ser obrigatório na Câmara Municipal de Tefé

Na tarde desta quinta-feira (28), o presidente da Câmara Municipal de Tefé, Lázaro Nogueira da Silva, decretou o uso obrigatório de máscaras dentro das dependências da Casa Legislativa. A medida foi tomada após o aumento de casos confirmados de Covid-19 no município e o registro de óbito neste mês.

De acordo com o decreto, vereadores, servidores, visitantes e demais usuários só poderão entrar no prédio utilizando máscara de proteção. O documento ainda determina que, durante as sessões, cada vereador poderá estar acompanhado de apenas um assessor, além de proibir aglomerações de servidores em qualquer ambiente da Câmara.

O objetivo é reforçar os cuidados e reduzir os riscos de contaminação, já que diariamente o prédio recebe grande circulação de pessoas.

A Câmara de Tefé reforça que as medidas entram em vigor imediatamente e devem ser cumpridas por todos.

Confira o documento: