VÍDEO: empurrador naufraga próximo à Ponte Jornalista Phelippe Daou, em Manaus

Na manhã desta sexta (29), um empurrador naufragou nas proximidades da Ponte Jornalista Phelippe Daou, em Manaus, e o vídeo do acidente rapidamente se espalhou nas redes sociais.

A embarcação, que transportava caminhões em balsas, afundou de forma repentina, mas felizmente não há registro de vítimas. O incidente gerou preocupação entre os moradores da região, que acompanharam a cena.

As imagens mostram o empurrador afundando rapidamente nas águas do rio, enquanto os caminhões a bordo tentavam se manter à tona. Felizmente, as autoridades confirmaram que todos os ocupantes conseguiram sair a tempo.

As causas do naufrágio continuam sendo investigadas, mas testemunhas relataram que a embarcação pode ter enfrentado problemas técnicos antes do acidente. A Capitania dos Portos foi acionada para realizar uma perícia no local e avaliar a situação da embarcação.

Veja vídeo: