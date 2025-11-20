Colombianos são presos com mais de 20 kg de cocaína no aeroporto de Tabatinga

Três colombianos foram presos com mais de 20 quilos de cocaína no Aeroporto de Tabatinga (AM), durante uma fiscalização de rotina da Polícia Federal. A prisão de colombianos com cocaína em Tabatinga aconteceu na última terça-feira (18) e revelou que o grupo tentava transportar a droga em mochilas adulteradas.

Droga saiu da Colômbia e tinha como destino o Ceará

Os suspeitos haviam chegado de Bogotá, na Colômbia, e seguiriam viagem para Fortaleza (CE). Durante a inspeção das bagagens, agentes federais identificaram sinais de manipulação nos compartimentos internos, o que levou à busca detalhada e à localização dos mais de 20 kg de cocaína.

Material apreendido e presos foram levados para a PF

A droga e os três detidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde passaram pelos procedimentos legais. Eles permanecem à disposição da Justiça.

Ação reforça combate ao tráfico internacional

A PF destacou que a operação fortalece as ações de vigilância e repressão ao tráfico internacional de drogas na fronteira brasileira, especialmente na região que liga o Amazonas à Colômbia.