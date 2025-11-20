Em Boa Vista do Ramos, Idam atua na produção de mudas de cacau e açaí para a doação a agricultoras familiares

Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento agrícola sustentável em Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus) e apoiar a agricultura familiar desenvolvida por mulheres, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) começou a fase de produção de mudas de cacau e açaí, que serão doadas a 30 agricultoras inseridas no projeto Mulheres Rurais.

De acordo com o gerente da Unidade Local (UnLoc) Idam/Boa Vista do Ramos, Arlindo Filho, o trabalho vem sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Icaraquara, e beneficiará agricultoras da comunidade São Tomé e arredores. O trabalho é coordenado pelo técnico Sildoverio Oliveira.

Foto: Divulgação/Idam

“O Idam vem apoiando no planejamento para a produção de mudas, demonstrando e empregando técnicas como quebra de dormência, pré-germinação, preparo de substrato, repicagem e manejo de viveiro”, explicou Arlindo.

Ainda segundo Arlindo, o projeto Mulheres Rurais conta com a participação de 30 mulheres que moram em regiões próximas à comunidade São Tomé e rotacionam o trabalho de acompanhamento e manejo do viveiro e mudas entre si.

Foto: Divulgação/Idam

As mudas, adquiridas por meio da parceria com o Instituto Icaraquara e, no caso das sementes de cacau, disponibilizadas pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) são variedades de açaí (Açaí BRS Pará) e cacau adaptadas ao cultivo em terra firme.