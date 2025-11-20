  • 20 novembro, 2025
  • 21:46
fiction
  Amazonas, Polícia

Homem é preso com 15,5 kg de cocaína em Benjamin Constant

Em Beijamin Constant, um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante com 15,5 quilos de pasta base de cocaína, nesta quarta-feira (19).

A 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant, a 1.121 quilômetros de Manaus, realizou a ação em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Segundo o delegado Rafael Bruno Lima, as diligências tiveram início após a PMAM apreender seis tabletes de entorpecentes, pesando 2,5 quilos, com um indivíduo de 21 anos, no momento em que ele tentava embarcar em um barco com destino a Manaus.

“Diante dessa ocorrência, foi constatado que novos alvos poderiam estar na posse de mais material ilícito. Em diligência conjunta com a PMAM, conseguimos identificar outro suspeito e nos deslocamos até o endereço dele”, informou o delegado.

A autoridade policial encontrou 15,5 quilos de pasta base de cocaína enterrados no terreno da residência, localizada em um beco da rua 13 de Maio, bairro Coimbra, e prendeu em flagrante o segundo autor.

