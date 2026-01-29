Corpo decapitado é encontrado após denúncia de execução por facção em Envira

Policiais civis e militares encontraram um corpo decapitado, na tarde desta terça-feira (27/01), em uma área de mata no município de Envira, no interior do Amazonas.

A princípio, a Polícia Civil já monitorava a região após receber denúncias de que uma facção criminosa planejava executar duas pessoas na cidade. Dessa forma, o escrivão da delegacia e três policiais militares iniciaram uma varredura para localizar as possíveis vítimas e os agressores.

De acordo com as autoridades, as equipes não localizaram os suspeitos no ponto indicado inicialmente. Por esse motivo, os agentes realizaram buscas nas residências de amigos, familiares e até da namorada de um dos envolvidos. Contudo, como ninguém estava nos imóveis, a polícia concluiu que o grupo permanecia escondido na floresta.

Apreensão de menor e descoberta da vítima

Durante as diligências, os policiais identificaram e capturaram um menor de idade que participou do assassinato. Segundo a investigação, o jovem já tentava embarcar em uma canoa com destino à zona rural. Ao que tudo indica, ele pretendia fugir para não entregar os comparsas. Entretanto, por volta das 15h, uma nova denúncia alertou sobre a presença de pessoas na mata e a existência de um cadáver no local.

Imediatamente, as forças de segurança foram até a área indicada, onde encontraram o irmão da vítima. Logo em seguida, os policiais acharam o corpo do rapaz, que estava decapitado. Dessa maneira, a brutalidade do crime confirmou as suspeitas iniciais de execução planejada por organizações criminosas.

Investigação busca prender os demais autores

A Polícia Civil de Envira continua coletando informações para identificar os outros envolvidos. Além disso, novas diligências ocorrem em pontos estratégicos para prender o restante do grupo. Nesse sentido, o apoio da população com denúncias anônimas permanece essencial para o avanço do caso.