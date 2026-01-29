Tefé marca presença em encontro estadual e reforça compromisso com a educação indígena em Manaus

A Secretaria Municipal de Educação de Tefé (SEMED) participou, nesta quarta-feira (28), do terceiro dia do Encontro Estadual de Educação Escolar Indígena 2026, realizado entre os dias 26 e 30 de janeiro, na Chácara Abraço Verde, em Manaus. O evento reúne aproximadamente 300 representantes indígenas de diferentes territórios etnoeducacionais, além de lideranças, organizações sociais, movimentos estudantis e instituições governamentais.

O município de Tefé está representado pelo secretário adjunto de Educação, Elder Balieiro de Castro, que foi oficialmente convidado pelo Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena do Amazonas (FOREEIA). A participação da comitiva integra as ações de acompanhamento institucional das políticas públicas voltadas à educação escolar indígena desenvolvidas pela rede municipal.

Com o tema “Tecendo consensos, refazendo caminhos: vozes indígenas na construção da educação com o Estado”, o encontro promove mesas de diálogo, palestras, apresentações culturais e debates sobre políticas afirmativas, línguas indígenas, ensino médio indígena, educação intercultural, autodeclaração indígena no âmbito educacional e o chamado Custo Amazonas.

Segundo Elder Balieiro de Castro, a presença de Tefé no evento é estratégica para alinhar as ações locais às diretrizes discutidas em âmbito estadual. “Este encontro é um espaço importante para ouvir as demandas dos territórios indígenas e fortalecer o diálogo entre os municípios e o Estado, buscando avanços concretos para a educação escolar indígena”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da SEMED Tefé com a valorização dos povos indígenas e com a construção de políticas educacionais que respeitem a diversidade cultural e promovam uma educação inclusiva em todo o Amazonas.

