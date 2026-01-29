Polícia prende dupla por exigir R$ 250 mil de empresários em extorsão em Humaitá

A Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens, de 36 e 38 anos, na terça-feira (27), por extorsão contra empresários de Humaitá, no interior do Amazonas. Ao todo, a dupla exigia cerca de R$ 250 mil das vítimas.

Segundo o delegado Torquato Mozer, a polícia iniciou as investigações após receber denúncias sobre a prática criminosa no município. Desde então, os investigadores passaram a monitorar os suspeitos.

“No dia 23 de janeiro, eles iniciaram as negociações com as vítimas. Já na terça-feira, recebemos a informação de que os autores haviam marcado uma reunião para concluir a extorsão”, explicou o delegado.

Monitoramento e abordagem

Com base nessas informações, a equipe policial seguiu até o endereço indicado e passou a acompanhar a movimentação dos suspeitos. Durante o monitoramento, os agentes confirmaram que se tratava dos investigados.

Em seguida, os homens deixaram o local sem perceber a presença da polícia. Nesse momento, os agentes acompanharam o veículo à distância e, logo depois, realizaram a abordagem.

“Em uma ação rápida, abordamos o veículo e prendemos os suspeitos pelo crime de extorsão”, afirmou Mozer.

Após a prisão, os policiais conduziram os homens à delegacia. Por fim, eles seguem à disposição da Justiça e devem passar por audiência de custódia.