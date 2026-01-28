  • 28 janeiro, 2026
  • 20:59
  • Amazonas, Polícia

Homem é encontrado morto no rio Negro próximo ao Porto da Ceasa

Foto: Reprodução

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando no rio Negro, nas proximidades do Porto da Ceasa, na Vila Buriti, Zona Sul de Manaus, na manhã desta quarta-feira (28).

Segundo informações preliminares, a vítima vestia um uniforme laranja, mas até o momento não há confirmação sobre a empresa em que trabalhava.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o corpo do rio. Equipes de perícia e do Instituto Médico Legal (IML) também atenderam à ocorrência. A Polícia Civil do Amazonas vai investigar o caso.

